Новости мира: десятки человек пострадали при землетрясении в Японии

07:30
В Японии растет число пострадавших при землетрясении, раненых уже больше 50. Три человека получили серьезные травмы после того, как в Токио сошел с рельсов поезд. Движение еще не восстановили. Также землетрясение обесточило один из вокзалов города, там не работали турникеты и упало несколько фонарных столбов. Всего без света в японской столице остались около 250 домов. Токио начало трясти в четверг, на улицах сработала экстренная система предупреждения. Сила подземных толчков составила пять баллов из семи, такая шкала действует в Японии.
Не отпускает стихия и остров Пальма, где продолжается извержение вулкана. За сутки там зафиксировали 16 землетрясений. Причем некоторые подземные толчки были довольно мощными, с магнитудой 4,3. Ну а вулкан на острове успокаиваться не собирается. Лава уже покрыла более 400 гектаров и уничтожила около тысячи зданий. Она сейчас стекает в океан и образует токсичные облака. Местный аэропорт, который работал до последнего, все же закрылся из-за огромного количества пепла. В Институте вулканологии Канарских островов считают, что извержение может продлиться три месяца.
Бывает неопознанный летающий объект, а бывает подводный. С таким вот неизвестным предметом столкнулась американская атомная подлодка в Южно-Китайском море. Пострадали 11 человек, впрочем, говорят травмы несерьезные. Ядерная установка не пострадала. После столкновения субмарина была вынуждена всплыть и вернуться в порт. С чем именно встретилась лодка, пока не сообщается, идет расследование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: