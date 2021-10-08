Новости мира: десятки человек пострадали при землетрясении в Японии

В Японии растет число пострадавших при землетрясении, раненых уже больше 50. Три человека получили серьезные травмы после того, как в Токио сошел с рельсов поезд. Движение еще не восстановили. Также землетрясение обесточило один из вокзалов города, там не работали турникеты и упало несколько фонарных столбов. Всего без света в японской столице остались около 250 домов. Токио начало трясти в четверг, на улицах сработала экстренная система предупреждения. Сила подземных толчков составила пять баллов из семи, такая шкала действует в Японии.

Не отпускает стихия и остров Пальма, где продолжается извержение вулкана. За сутки там зафиксировали 16 землетрясений. Причем некоторые подземные толчки были довольно мощными, с магнитудой 4,3. Ну а вулкан на острове успокаиваться не собирается. Лава уже покрыла более 400 гектаров и уничтожила около тысячи зданий. Она сейчас стекает в океан и образует токсичные облака. Местный аэропорт, который работал до последнего, все же закрылся из-за огромного количества пепла. В Институте вулканологии Канарских островов считают, что извержение может продлиться три месяца.

Бывает неопознанный летающий объект, а бывает подводный. С таким вот неизвестным предметом столкнулась американская атомная подлодка в Южно-Китайском море. Пострадали 11 человек, впрочем, говорят травмы несерьезные. Ядерная установка не пострадала. После столкновения субмарина была вынуждена всплыть и вернуться в порт. С чем именно встретилась лодка, пока не сообщается, идет расследование.