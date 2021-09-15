Россияне пожаловались, что больше года не могут вернуться из Непала на родину

Российские туристы в Непале сообщили, что больше года не могут вернуться на родину. Они приехали в страну еще до начала пандемии, а когда инфекция добралась до Южной Азии, оказались в заложниках у обстоятельств. Не всем удалось попасть на вывозной рейс в Россию. На тех, кто вынужденно задержался, непальские власти начали начислять штрафы. Теперь из-за образовавшихся внушительных долгов путешественников не выпускают из страны. Разбираемся, кто виноват в сложившейся ситуации.



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"Заложники в маленькой горной стране"

Туристка Анна пожаловалась, что больше года она и еще около 20 других россиян не могут покинуть Непал. Об этом путешественница сообщила порталу TourDom.ru. По данным издания, россияне прилетели в страну накануне пандемии коронавируса. Вскоре инфекция добралась и до Южной Азии, в связи с чем непальские власти ввели локдаун и прекратили международное авиасообщение.

По словам Анны, не все отдыхающие смогли воспользоваться вывозным рейсом в Россию. "Кто-то был заблокирован в горах, кто-то уже имел обратный билет на более поздние даты", – отметила она.

Когда аэропорт непальской столицы Катманду снова открылся, количество рейсов было небольшим. При этом авиабилеты ощутимо подросли в цене и оказались многим не по карману, уточнила Анна. До 17 августа 2020 года власти Непала продлевали визы россиянам бесплатно, но затем перестали это делать. Туристов обязали платить по 3 доллара в день за продление, а на тех, кто не внес деньги вовремя, начислялся штраф в размере 5 долларов в сутки.





Анна туристка У каждого из нас за год накопилось по 3 тысячи долларов и более долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс. Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Непале Михаил Сковородников сообщил, что российская сторона знает о проблеме. Отмечается, что дипмиссия держит ситуацию на контроле.

"Мы поименно знаем каждого из застрявших в Непале туристов и их персональные истории. Поддерживаем с нашими гражданами постоянную связь, периодически встречаемся, информируем о предпринимаемых нами действиях", – уточнил Сковородников.

По его словам, сейчас в Непале остается множество иностранцев, в том числе из европейских государств. Они, по сути, пребывают в стране на положении нелегалов. Сковородников добавил, что отчасти в этом виноваты пандемия и "перманентно вводимые непальским правительством ограничительные меры". "Иностранцы хотят, но не могут уехать, потому что накопился и продолжает накапливаться долг в виде штрафов", – говорит дипломат.





Михаил Сковородников заведующий консульским отделом посольства РФ в Непале Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило: МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение для россиян.

Сковородников подчеркнул, что российская сторона активно работает над решением сложившейся ситуации. Например, в скором времени планируется на международных площадках поднять вопрос о застрявших в Непале иностранных туристах.



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Личная ответственность каждого?

В Росавиации ранее прокомментировали ситуацию, в которой оказались россияне в Непале. В ведомстве напомнили, что воздушное сообщение с этой страной у РФ отсутствует.





пресс-служба Росавиации Все граждане России добирались в Непал через третьи страны иностранными авиакомпаниями на свой страх и риск, несмотря на все ранее изданные российскими компетентными властями предупреждения воздержаться от подобного рода путешествий.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин подтвердил Москве 24, что туристического сообщения между Россией и Непалом нет.

"У нас Непал не входит в список 53 стран, открытых для туристического сообщения. Это закрытая страна, мы туда туристов не отправляем. У нас с Непалом даже нет регулярного международного воздушного сообщения. Но у нас граждане по Конституции имеют право путешествовать в любую страну мира – самостоятельный отдых, личные поездки и так далее", – заявил он.

В Непале оказались граждане, которые не имеют никакого отношения к российской туриндустрии, сказала в беседе с Москвой 24 директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Есть у нас такое понятие, как самостоятельный турист. То есть человек, который принимает решение организовать свой отдых самостоятельно: покупает билет на самолет и бронирует сам себе отель или другое жилье", – пояснила она.





Наталия Осипова директор Альянса туристических агентств Туристы, которые покупали все и выезжали на отдых через турагентства, уже на родине. Причем их вывозили организованно туроператоры, и они за рубежом в такой ситуации не задерживались.

Граждане, которые приняли решение организовывать свой отдых или поездки самостоятельно, должны нести ответственность сами в случае непредвиденных ситуаций, считает Осипова. "Такой турист должен понимать, что все риски за свой отдых он берет на себя, тогда как в случае организованного туризма они ложатся на плечи туроператора", – уточнила специалист.

По ее словам, такие граждане не только сами должны продумать путь в обе стороны и жилье, но и иметь как минимум значительный финансовый запас, чтобы в случае ЧП помочь себе, как, например, с лечением, так и с возвращением домой.