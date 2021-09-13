Россиянам уточнили правила въезда в Испанию и Словакию

Фото: depositphotos/bloodua

В Ассоциации туроператоров России уточнили правила въезда в Испанию и Словакию для россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, посещение Испании с туристическими целями пока не разрешено, несмотря на снятие запрета на регулярные рейсы между странами.

"Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российские визы, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит Оперштаб правительства РФ. Но с туристическими целями по состоянию на 13 сентября въезд запрещен", – уточнил специалист.

Приехать в Испанию возможно только для учебы, работы или лечения. Также посетить страну могут обладатели вида на жительство или гражданства.

Что касается Словакии, то для въезда гражданам России потребуется представить пограничникам отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также россиянам необходимы действующие визы и разрешения на проживание. Помимо этого, потребуется заполнить бланки на сайтах korona.gov.sk/ehranica и mindop.sk.

Ранее стало известно, что с 21 сентября РФ возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также станут доступны рейсы в Турцию и Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.