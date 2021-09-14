ВОЗ допустила введение прививочных паспортов для путешественников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что наличие прививочных паспортов может стать обязательным требованием для путешественников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, такая мера допустима в том случае, если профилактические препараты от COVID-19 станут широко распространены.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", – добавил специалист.

В марте 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение в обиход паспортов вакцинации от коронавируса не должно ущемлять или нарушать права человека. Тогда руководитель МИД отметил, что страны продолжают искать пути нормального функционирования граждан.