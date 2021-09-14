ВОЗ допустила введение прививочных паспортов для путешественников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что наличие прививочных паспортов может стать обязательным требованием для путешественников. Об этом сообщает ТАСС.
По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, такая мера допустима в том случае, если профилактические препараты от COVID-19 станут широко распространены.
"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", – добавил специалист.
В марте 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение в обиход паспортов вакцинации от коронавируса не должно ущемлять или нарушать права человека. Тогда руководитель МИД отметил, что страны продолжают искать пути нормального функционирования граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: