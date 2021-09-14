Около 1 млн россиян прошли полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Около 1 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Там также подчеркнули, что пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна и легко переносится пациентами.
Сейчас для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Как ранее рассказала замглавы центра "Вектор" Татьяна Непомнящих, в ближайшее время в гражданский оборот выйдет новая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона-Н". По ее словам, от предыдущего варианта препарат отличают технологические особенности производства, однако действующие вещества остались прежними.
"ЭпиВакКорона-Н" представляет собой суспензию для двукратного внутримышечного введения с интервалом в 14–21 день.
Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации заработал в Москве
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