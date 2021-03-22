Лавров призвал не нарушать права человека при введении паспортов вакцинации

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Введение паспортов вакцинации от коронавируса не должно ущемлять или нарушать права человека. Такую позицию высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
Он пояснил, что в данный момент страны пробуют отыскать пути для нормального функционирования граждан. Лавров напомнил, что пандемия коронавируса продолжает оставаться вызовом для всего мира.
"В этом контексте обсуждается тема использования так называемых прививочных паспортов", – сказал Лавров.
Глава МИД РФ сообщил, что Россия анализирует опыт других стран в вопросе введения сертификатов вакцинации. В частности, рассматриваются подходы КНР и Евросоюза.
"Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход", – сказал Лавров.
Как передает сайт МИД РФ, Лавров также призвал избегать создания разделительных линий между странами. Кроме того, российский министр посчитал важным не допустить ущемления прав человека и путешественника. Он подчеркнул, что ВОЗ в указанном вопросе выбирает сдержанный подход.
В свою очередь, власти России продумывают возможность использования сертификатов вакцинации от коронавируса для поездок граждан, сказал Лавров. В данный момент привившиеся могут оформить сертификат вакцинации в бумажном или электронном виде.
Ранее Лавров заявил о необходимости уходить от использования доллара. Глава МИД РФ отметил, что России следует постепенно отказываться от использования контролируемых Западом платежных систем.
Проект сертификата о вакцинации от COVID-19 разрабатывают в России
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