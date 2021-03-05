Инфекционист рассказал, заразны ли переболевшие COVID-19 для окружающих

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Инфекционисты считают, что переболевшие COVID-19 чаще всего незаразны для окружающих, но многое зависит от патогенности штамма и иммунитета человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чаще всего заболевание длится не больше двух недель, но тем не менее у некоторых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, определенный вирусный тип. То есть он выделяет вирус вместе с воздухом после клинического выздоровления. Это может сохраняться до полугода, но концентрация этого вируса гораздо меньше, чем в период болезни", – рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, людей, которые долго выделяют коронавирус, не так уж много.

Также главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков уточнил, что количество выделяемого вируса влияет на степень заразности переболевшего коронавирусом человека.

"Его может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается", – отметил он и добавил, что патогенность новых штаммов коронавируса подлежит дальнейшему изучению.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году.