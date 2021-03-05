Инфекционист рассказал, заразны ли переболевшие COVID-19 для окружающих

Фото: EPA/ТАССOrlando Barría
Инфекционисты считают, что переболевшие COVID-19 чаще всего незаразны для окружающих, но многое зависит от патогенности штамма и иммунитета человека. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чаще всего заболевание длится не больше двух недель, но тем не менее у некоторых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, определенный вирусный тип. То есть он выделяет вирус вместе с воздухом после клинического выздоровления. Это может сохраняться до полугода, но концентрация этого вируса гораздо меньше, чем в период болезни", – рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, людей, которые долго выделяют коронавирус, не так уж много.
Также главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков уточнил, что количество выделяемого вируса влияет на степень заразности переболевшего коронавирусом человека.
"Его может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается", – отметил он и добавил, что патогенность новых штаммов коронавируса подлежит дальнейшему изучению.
Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году.
Доля "британского" штамма коронавируса в ФРГ достигла 40%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: