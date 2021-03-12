ВОЗ выступила против ковид-паспортов, дающих привилегии привившимся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо преимущества тем, кто вакцинировался. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"ВОЗ не рекомендует паспорта (вакцинации. – Прим. ред.), чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", – сказала Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, причиной этой рекомендации является нехватка вакцин и проверка их эффективности по предупреждению инфекции.

Она добавила, что примерно через три месяца ВОЗ сформирует позицию о ковид-паспортах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

При этом большинство россиян не поддерживают введение специальных удостоверений для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Против введения таких документов выступили 59% опрошенных.