На Камчатке шестые сутки ищут пропавшего на Ключевском вулкане туриста

К поискам альпиниста, который пропал при восхождении на Ключевский вулкан, подключились спасатели из Петропавловска-Камчатского. Они планируют подняться на высоту 4 тысячи метров, где предположительно может находиться турист.

Работу затрудняет сильная метель. Видимость почти нулевая, а склоны вулкана покрылись снегом в метр толщиной.

Альпинист пропал 1 октября. Вместе с товарищем они штурмовали вулкан, а потом, когда началась метель, решили спускаться разными маршрутами. Первого туриста через два дня эвакуировали в поселок Ключи. Второго экстремала пока не нашли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.