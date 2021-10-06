Число погибших при крушении судна в Белом море возросло до двух – МЧС

Фото: телеграм-канал "112"

Число погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море возросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа. Был найден живым один человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Судьба еще двух человек была неизвестна.

Накануне судно получило пробоину вблизи побережья Мурманской области. Сообщение о бедствии поступило в службу "112" от одной из пассажирок.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

