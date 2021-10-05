СК возбудил уголовное дело по факту крушения судна в Белом море

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения судна "Фаворит" в Кандалакшском заливе Белого моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения маломерного судна в акватории Белого моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", – говорится в сообщении.

Судно получило пробоину вблизи побережья Мурманской области. Сообщение о бедствии поступило в службу "112" от одной из пассажирок.

В результате происшествия один человек погиб, одного удалось спасти, еще трое остаются пропавшими без вести.

По факту случившегося организована проверка.

