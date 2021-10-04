В Грузии заявили, что Саакашвили и его команда планировали убийства в Тбилиси

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали организовать убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее на воскресенье, 3 октября, акции в столице, однако политика арестовали еще в пятницу.

"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около десяти тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", – сказала он в эфире телеканала Imedi.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили. Она также добавила, что на территорию страны экс-лидер страны прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.