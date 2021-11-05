В Нью-Йорке воссоздали квартиру героини "Секса в большом городе". Забронировать ее можно будет уже с 8 ноября. Гостям предложат бокальчик "Космо" – этот коктейль постоянно пили девушки в сериале.

Также можно будет примерить культовые наряды главной героини Кэрри Брэдшоу, посидеть за ее рабочим столом или ответить на звонки со стационарного телефона из 2000. Кстати, обойдется квартира всего в 23 доллара за сутки – это около 1600 рублей.

Цена символическая – ровно 23 года назад и вышел культовый сериал. Квартира будет доступна лишь несколько дней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

