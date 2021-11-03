На вечеринке в стиле "Игры в кальмара" в Панаме погибли восемь человек

Фото: телеграм-канал "Подъем"

На тематической вечеринке в стиле сериала "Игра в кальмара" во время празднования Хеллоуина в Панаме погибли восемь человек, сообщает "Газета.ру".

Трагедия произошла в районе Санта-Ана утром 29 октября. Гости, у некоторых из которых была судимость, пришли туда с огнестрельным оружием.

Две местные банды устроили перестрелку, в результате которой погибли люди. Еще семь человек пострадали.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Как рассказала директор Лиги и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

