Убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

09:31
Фото: ТАСС/AP Photo/George Brich, File
77-летний палестинец Серхан Серхан, который застрелил сенатора Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди, получил право на досрочное освобождение, сообщает газета The Washington Post.
Комиссия пришла к выводу, что заключенный больше не представляет угрозы для общества. Однако окончательное решение об освобождении будет принято в течение 90 дней полным составом комиссии, а затем документ направят губернатору штата Гэвину Ньюсому, который в течение месяца утвердит или отклонит вердикт.
Серхан Серхан застрелил сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года, после того как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По словам убийцы, он сделал это из-за поддержки Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю, передает "Мир 24".
Серхан был приговорен к смертной казни в газовой камере, но позднее Верховный суд Штатов признал казнь противоречащей Конституции и убийцу приговорили к тюрьме. Серхан с 1975 года обращался с ходатайством о досрочном освобождении, но оно отклонялось.
Ранее убийца Джона Леннона назвал мотив своего преступления. Марк Чэпмен рассказал, что совершил преступление из-за зависти. 8 декабря 1980 года преступник несколько раз выстрелил в культового музыканта Джона Леннона, когда тот вместе с женой возвращался из звукозаписывающей студии Hit Factory. Убийца признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился.
Впоследствии Чэпмен рассказал, что также замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис. Убийцу Леннона признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
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