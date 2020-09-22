Убийца Джона Леннона назвал мотив своего преступления

15:55
Фото: AP Photo/New York State Department of Corrections via AP, File
Убийца музыканта и одного из основателей группы Beatles Джона Леннона Марк Чэпмен рассказал, что совершил преступление из-за зависти, сообщает "Газета.ру".
"У него были деньги, красивый дом, и в музыке он показывал себя таким осознанным и щедрым. Я злился и завидовал, потому что сам жил иначе", – заявил Чэпмен.
Мужчина добавил, что ему не может быть прощения, отметив, что за данное преступление заслуживает смертной казни. Чэпмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно.
8 декабря 1980 года преступник несколько раз выстрелил в культового музыканта Джона Леннона, когда тот вместе с женой возвращался из звукозаписывающей студии Hit Factory. Убийца признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился.
Впоследствии Чэпмен рассказал, что также замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис. Убийцу Леннона признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
Убийца Джона Леннона останется в тюрьме
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