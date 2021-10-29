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В мире

29 октября, 22:37

Разведка США сообщила, что КНР не знала заранее о COVID-19

наука за рубежом

Фото: Depositphotos/angy_ple@hotmail.com

Власти КНР не знали заранее о коронавирусе до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм. Так считает разведсообщество США, пишет РИА Новости.

"Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения", – говорится в сообщении.

В докладе уточняется, что в том случае, если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, то официальные лица, вероятно, не знали о нем.

В разведывательном сообществе США также считают, что любая из двух ведущих теорий происхождения коронавируса может оказаться верной. Там не отдают предпочтение ни одной из них.

"Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей", – говорится в сообщении.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова заявила, что одной из возможных причин возникновения COVID-19 могут быть попытки создать в лаборатории опережающую его мутации вакцину.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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