Пятерых участников экстремистской группировки задержали в Карачаево-Черкесии

Фото: ФСБ РФ

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Задержаны пять человек, все они являются жителями КЧР, сообщает ТАСС.

В задержании участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с республиканским УФСБ. Также в спецоперации участвовали сотрудники Росгвардии.

Члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы принимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Силовики изъяли у злоумышленника компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его мобильном телефоне нашли переписку с членами террористических структур. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.