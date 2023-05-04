Вышел первый трейлер сиквела "Дюны"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Студия Warner Bros. представила первый трейлер продолжения научно-фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сиквел был анонсирован летом 2022 года. В предстоящей картине появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

Авторы проекта запланировали представить фильм зрителям 3 ноября 2023 года. Кроме того, сейчас идут съемки сериала – приквела "Дюны" под названием "Дюна: Сестричество".

Еще в декабре исполнитель роли Пола Атрейдеса актер Тимоти Шаламе заявил об окончании съемок продолжения картины. Во второй части к своим ролям также вернутся Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем.