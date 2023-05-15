Музей транспорта Москвы проведет ралли "Тур Культур" в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы проведет ралли "Тур Культур" в рамках общегородской акции "Ночь в музее" 20 мая. Ретроавтомобили постоянных участников мероприятия Gorkyclassic вместе с сотрудниками музеев столицы будут выполнять задания по экспозициям.

В ралли будут участвовать Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник "Царицыно" и столичный Музей транспорта.

"Мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, потому что видим большой интерес жителей к этой теме. В рамках общегородской акции "Ночь в музее" Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли "Тур Культур". Посмотреть его смогут все желающие", – подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Флагманской площадкой Музея транспорта Москвы является павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ, который станет отправной точкой для экипажей ралли, а финалом окажется музей-заповедник "Царицыно", в котором пройдет дефиле машин-участников. Музейное ралли состоится с 14:30 до 00:00.

Отправиться в путешествие по следам ралли "Тур Культур" смогут все желающие: варианты маршрутов будут представлены на сайте музея 15 мая, а задания квеста станут доступны в специальном чат-боте в день проведения акции. Те, кто пройдет все локации и выполнит задания, получат специальные подарки от музеев-участников ралли "Тур Культур".

"Музеи столицы впервые объединились для организации увлекательного соревнования для городских поклонников культуры в рамках акции "Ночь в музее". В первую очередь это день для горожан и гостей Москвы. Мы же решили отпраздновать эту знаковую для культурных институций акцию, разработав программу для сотрудников самих музеев", – добавила директор столичного Музея транспорта Оксана Бондаренко.

По ее словам, темой заданий будет "Движение". Она заложена в основе мероприятия и в принципе работы музея, уточнила Бондаренко.

Кроме того, москвичи смогут бесплатно посетить экскурсии по выставке "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ с 18:00 до 22:00.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что больше 220 мероприятий проведут столичные культурные площадки 20 мая в рамках познавательной акции "Ночь в музее". Акция начнется в следующую субботу в 19:00 и продлится до полуночи, некоторые учреждения будут работать дольше.

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