Премьера сериала "Преступление и наказание" состоится 2 ноября

Фото: кадр из фильма "Преступление и наказание"; режиссер – Владимир Мирзоев; производство – ZOOM Production; Плюс Студия

Онлайн-премьера сериала "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского состоится 2 ноября, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".

Первые четыре серии выйдут в онлайн-кинотеатре в 22:00 в субботу. Посмотреть остальные эпизоды зрители смогут 30 ноября, уточнили представители сервиса РБК.

Изначально планировалось, что премьера первых четырех эпизодов сериала состоится 26 октября в 22:00. Однако за 8 минут до этого "Кинопоиск" объявил о переносе выпуска серий на сутки. После этого релиз было решено перенести на 29 октября, а затем стриминг отложил премьеру на неопределенное время. Представители сервиса объяснили это наличием "моментов, которые потребовали больше времени, чем предполагалось".

30 октября исполнитель главной роли Иван Янковский в социальных сетях прокомментировал перенос премьеры словами "все как-то решится".

При этом, по данным газеты "Известия", Роскомнадзор не получал каких-либо жалоб на этот сериал.

На фоне многочисленных переносов даты премьеры сериал продолжают ждать 1,3 миллиона пользователей онлайн-кинотеатра.

Сериал представляет события романа Достоевского в современном Санкт-Петербурге. Бедный студент Родион Раскольников, которого играет Янковский, приходит к выводу, что некоторые люди обладают правом на совершение аморальных поступков, если они оправдываются достижением великой цели.

После этого молодой человек убивает старуху-микрокредиторшу, которая в романе названа процентщицей. Ее роль исполняет Ёла Санько. Следователь Порфирий Петрович, которого сыграл Владимир Мишуков, подозревает Раскольникова и хочет, чтобы он сам признался в содеянном.

Тизер сериала вышел в августе, а трейлер – в сентябре. В нем зрителям продемонстрировали, что в сериале появится новый герой, которого не было в романе, – Тень.

Между тем накануне вышел первый трейлер нового сериала во вселенной "Звездных войн" – "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли. События сериала развернутся в тот же период, что и "Мандалорец", после шестого эпизода оригинальной франшизы.