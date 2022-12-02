Киножурналист сравнил Анастасию Ивлееву в сериале "Монастырь" с Ольгой Бузовой

В ноябре на платформе одного из российских онлайн-кинотеатров состоялась премьера сериала "Монастырь" c блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Проект привлек к себе внимание аудитории. Вместе с тем в Минкультуры РФ отказались выдавать новинке прокатное удостоверение, сославшись на то, что она оскорбляет чувства верующих. Рассказываем подробности и выясняем, чем сериал заинтересовал зрителей.



Скандал вокруг "Монастыря"

Фото: кадр из сериала "Монастырь"; режиссер – Александр Молочников; производство – "Лунапарк", "Плюс Студия"

Первый эпизод сериала "Монастырь" с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли вышел на платформе одного из российских онлайн-кинотеатров 19 ноября. Новинку срежиссировал Александр Молочников. Сюжет проекта вращается вокруг тусовщицы Маши (Анастасия Ивлеева). Зрители знакомятся с героиней, когда она гуляет в ОАЭ за счет супруга-олигарха своей подруги.

Распутный образ жизни девушек приводит к тому, что они становятся участницами порноролика, выложенного в Сеть. Маша боится, что ее ждет расправа со стороны влиятельного мужа подруги. Вернувшись на родину в РФ, она скрывается от преследования в мужском монастыре. Там девушка знакомится с настоятелем Варсонофием. Священнослужитель передает ее в женский монастырь. Зрителю предстоит наблюдать за тем, как Маша осваивается в новом для себя климате.

Сериал вызвал живой интерес у аудитории. В онлайн-кинотеатре сообщили, что в день премьеры он поставил рекорд. За первые сутки новинку посмотрели свыше 250 тысяч человек, что больше, чем у любого сериала за всю историю видеосервиса. Однако проект понравился далеко не всем. 24 ноября стало известно, что министерство культуры России не выдало "Монастырю" прокатное удостоверение.





пресс-служба министерства культуры России Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". <…> Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.

В Минкультуры пояснили, что передали в Русскую православную церковь материалы по сериалу на экспертизу. По ее итогам в РПЦ сочли, что проект транслирует искаженное представление о русском православии. В частности, о быте в женских монастырях. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что большинство верующих поддержат решение Минкультуры.

"Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве", – подчеркнул он.





Вахтанг Кипшидзе замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата На мой личный взгляд, сценарий не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих"), но зато он содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает.

Таким образом, отказ в выдаче прокатного удостоверения сериалу согласуется с исполнением указа президента РФ о сохранении традиционных российских духовных и нравственных ценностей, полагает Кипшидзе.



"Художественная ценность весьма относительная"

Фото: кадр из сериала "Монастырь"; режиссер: Александр Молочников; производство: "Лунапарк", "Плюс Студия"

Секрет успеха сериала "Монастырь" у аудитории, с одной стороны, кроется в популярности самой Анастасии Ивлеевой, а с другой – в дискуссии вокруг проекта, вызванной реакцией Минкультуры и РПЦ. Об этом Москве 24 рассказал член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.





Давид Шнейдеров член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Ивлееву явно взяли для привлечения внимания аудитории. Так же как в свое время (театральный режиссер. – Прим. ред.) Эдуард Бояков взял Ольгу Бузову в МХАТ имени Горького.

Киножурналист обратил внимание, что прокатное удостоверение необходимо для показа сериала по телевидению, но не на стриминговой платформе. Таким образом, трансляция "Монастыря" в онлайн-кинотеатре без этого документа не противоречит закону, подчеркнул специалист. Шнейдеров добавил, что отказ в выдаче прокатного удостоверения только спровоцировал дополнительную волну хайпа вокруг новинки.

По его словам, сериал "Монастырь" – в первую очередь развлекательный контент, который не нацелен на глубокое осмысление духовных ценностей.





Давид Шнейдеров член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Художественная ценность весьма относительная. Этот сериал сделан для людей, не претендующих на глубину осмысления Достоевским религиозных христианских вопросов или аналитику Льва Толстого относительно Русской православной церкви.

"Тем не менее проект получился довольно добротный. Из того, что я видел, могу отметить занятный сценарий и неплохие актерские работы", – комментирует Шнейдеров.

По его мнению, качество российских сериалов за последние годы заметно выросло. "Монастырь" не соревнуется с уровнем таких проектов, как "Игра престолов" или "Во все тяжкие", однако выполняет свою развлекательную функцию, подчеркнул эксперт.

Касаемо оценки выступления самой Анастасии Ивлеевой, киножурналист признался, что предпочитает в большей степени наблюдать за игрой профессиональных актеров "со школой за спиной".

