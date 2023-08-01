Причиной смерти звезды сериала "Эйфория" Клауда могла стать передозировка – СМИ

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Скончавшийся актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд мог умереть из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на мать Клауда.

По словам женщины, в последние дни артист переживал депрессию из-за похорон своего отца. Кроме того, за две недели до ухода из жизни Клауд написал в соцсетях, что скучает по ушедшему родителю и борется с "суицидальными мыслями".

При этом журналисты уточнили, что тело актера нашли в доме своей семьи в Окленде. Позже его мать позвонила в службу спасения и заявила о "возможной передозировке". Прибывшие на место спасатели констатировали смерть Клауда, говорится в материале издания.

Между тем директор сериала "Эйфория" Сэм Левинсон подтвердил, что Клауд продолжительное время боролся с депрессией и зависимостью.

"Ангус был не похож на других. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы покинуть нас так рано. Надеюсь, он знал, сколько сердец он тронул своей игрой", – отметил Левинсон.

Ранее в СМИ сообщили о смерти Клауда. Обстоятельства произошедшего не раскрывались. Члены его семьи также попросили о конфиденциальности, чтобы пережить эту потерю.

Актер, помимо съемок в "Эйфории", также исполнял роли в таких фильмах как "Линия" и "Северный Голливуд".

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