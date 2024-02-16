Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

Все медучреждения страны получили доступ к московским сервисам искусственного интеллекта. Теперь врачи из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с помощью нейросетей и оперативнее устанавливать диагнозы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На данный момент цифровые помощники способны увидеть на снимках признаки 37 различных заболеваний, в том числе онкологии, пневмонии, инсульта и других патологий. Точность диагностики достигает 95%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.