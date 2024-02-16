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Новости

16 февраля, 12:45

Новости

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

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Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Все медучреждения страны получили доступ к московским сервисам искусственного интеллекта. Теперь врачи из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с помощью нейросетей и оперативнее устанавливать диагнозы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На данный момент цифровые помощники способны увидеть на снимках признаки 37 различных заболеваний, в том числе онкологии, пневмонии, инсульта и других патологий. Точность диагностики достигает 95%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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