Почти 72 млн рублей собрали в поддержку бойцов СВО на сайте "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов спецоперации, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такую сумму удалось собрать с помощью сайта "Миллион призов". Средства также пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

Сбор открыли 15 августа. Его организовали совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!".

Москвичи переводят баллы городской программы лояльности. Перевести можно 500 рублей, 1, 2, 3 или 5 тысяч рублей. Один балл равен одному рублю, а количество переводов неограниченно.

Ранее сообщалось, что скидка в 10% действует для участников СВО и членов их семей на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.

Помимо рыбных рынков, участники СВО могут получить скидку в размере 10% и на других столичных межрегиональных ярмарках. География и ассортимент ярмарок постоянно расширяются.