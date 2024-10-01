01 октября, 07:55Общество
Почти 72 млн рублей собрали в поддержку бойцов СВО на сайте "Миллион призов"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов спецоперации, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Такую сумму удалось собрать с помощью сайта "Миллион призов". Средства также пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.
Сбор открыли 15 августа. Его организовали совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!".
Москвичи переводят баллы городской программы лояльности. Перевести можно 500 рублей, 1, 2, 3 или 5 тысяч рублей. Один балл равен одному рублю, а количество переводов неограниченно.
Ранее сообщалось, что скидка в 10% действует для участников СВО и членов их семей на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.
Помимо рыбных рынков, участники СВО могут получить скидку в размере 10% и на других столичных межрегиональных ярмарках. География и ассортимент ярмарок постоянно расширяются.
Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры