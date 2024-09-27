Участники СВО смогут бесплатно зарегистрировать права на интеллектуальную собственность

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Участники и ветераны специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, заявили в пресс-службе Роспатента.

В частности, ветераны и бойцы спецоперации смогут получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом все введенные ранее льготы для других категорий россиян будут сохранены, указали представители ведомства.

Также российское правительство уже расширило категории заявителей, которые имеют право на бесплатную регистрацию патентов при обращении в Роспатент, и скорректировало размер пошлин.

Комментируя данные нововведения, глава Роспатента Юрий Зубов подчеркнул, что одной из важнейших задач ведомства является содействие в создании конкурентных российских разработок, а также стимулирование отечественных изобретателей. Так, при регистрации патента студенты должны оплачивать только 10% от общего размера пошлины.

"Зарегистрировать свое изобретение они могут за 2 800 рублей с учетом всех предоставляемых льгот. В эту пошлину также входит поддержание патента в силе в течение первых 5 лет", – рассказал Зубов, отметив, что для всех прочих категорий россиян размер пошлин корректируется в диапазоне 10–15%.

В прошлый раз размеры пошлин за действия с интеллектуальной собственностью существенно менялись в 2017 году. Сейчас сумма, которую нужно будет заплатить за регистрацию товарного знака, увеличивается с 31 до 35 тысяч рублей, то есть на 13%. В том же процентном соотношении изменятся размеры платежей за регистрацию изобретения. Они вырастут с 24,7 до 28 тысяч рублей. В данную сумму также входит поддержание патента в силе вплоть до окончания пятого года его действия.

"Корректировка размеров пошлин позволит компенсировать затраты на обслуживание возросшего объема заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации от российских организаций и граждан: за последние четыре года количество поступивших заявок выросло более чем на 40%", – отметили представители Роспатента.

В ведомстве обратили внимание, что размер пошлин за регистрацию интеллектуальных прав в России останется более низким, чем в других государствах.

Ранее Минпросвещения России предложило учитывать участие в СВО как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Инициатива предполагает, что личным достижением будет признаваться прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации, а также участие в добровольческих формированиях в ходе проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.