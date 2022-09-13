Дизайнер Денис Симачев рассказал о новой коллекции для современного москвича

Известный дизайнер и диджей Денис Симачев дал первое телеинтервью за несколько лет. Ведущий Стас Кулик обсудил с ним московские тренды, секреты бизнеса.

Кроме того, эксперт рассказал о новой коллекции для современного москвича, созданной совместно с телеканалом Москва 24.