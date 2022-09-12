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Врач рассказала, какие привычки убивают поджелудочную

"Токсический эффект": названы убивающие поджелудочную привычки
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/photographee.eu

Алкоголь, курение, употребление жирных и сладких продуктов, а также бесконтрольный прием лекарств негативно влияют на здоровье поджелудочной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Одной из самых главных вредных привычек, убивающих поджелудочную, специалист назвала регулярное употребление алкоголя.

"Естественно, поджелудочная может пострадать... Секреторная, ферментативная активность будет снижена. В результате воспалительные процессы поджелудочной железы могут сказаться на ее функции", – отметила Королева.

Курение в сочетании с алкоголем оказывает влияние на прогрессирование проблем, которые формирует спиртное. Поджелудочная становится уязвимой, а хроническая интоксикация продуктами курения будет поддерживать воспалительный процессы и нарушать ее функцию.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Злоупотребление жирным и сладким также несет вред поджелудочной. "Сладкие продукты нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы. Высокоуглеводные продукты приводят к инсулинорезистентности, а потом к сахарному диабету", – предупреждает диетолог.

Подорвать здоровье поджелудочной способен и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, добавила врач. При этом проблемы могут не только возникнуть, но и с течением времени ухудшаться.

Токсическое действие будет, если человек злоупотребляет какими-то препаратами с токсическими эффектами. Когда неадекватно подобрана терапия или пациент просто решил полечиться сам. В этом случае мишенью тоже может стать поджелудочная железа.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Ранее россиянам рассказали про самые полезные блюда для поджелудочной. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, речь идет про омлет и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа их хорошо усваивает, отметила эксперт.

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