"Москва и мир": курсы для участников "Московского долголетия" и прощание с Елизаветой II

12 сентября, 18:10
Столичные высшие учебные заведения вновь открыли обучающие курсы для участников "Московского долголетия". Партнерами проекта стали более 20 университетов. Они предлагают горожанам старшего поколения около 70 курсов по разным направлениям. Среди них – иностранные языки, литература, рисование, психология, финансовая грамотность и другие. Например, в политехническом университете можно освоить компьютерные программы и приложения для смартфонов. А в Высшей школе экономики подтянуть свои познания в экономике. Занятия проходят очно и онлайн.
Возможностью стать студентом уже воспользовались около 2,5 тысячи человек. Тех, кто хочет не только пройти обучение, но и получить новую специальность, ждут в "Серебряном университете". В этом году там можно записаться на программу профессиональной переподготовки и получить диплом экскурсовода. Все занятия бесплатные. Они проходят в каждом районе столицы
В Московской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первым делом подключают школы, детские сады и больницы. Узнать, когда батареи заработают в конкретном жилом доме, можно онлайн с помощью карты коммунальных услуг. Полностью отопление в Подмосковье запустят к 25 сентября.
В Москве тепло получают более 200 социальных объектов, но пока только по заявкам о досрочном подключении. Обычно повсеместно сезон начинается после того, как температура несколько дней подряд не превышает восемь градусов тепла. Процедура включения отопления занимает пять суток. В столице в ближайшие дни воздух прогреется до 15 градусов, а к концу рабочей недели столбики термометров покажут 20 градусов. При этом будет облачно, ветрено и дождливо. Ночью температура не поднимется выше 10 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что бабье лето в Москве еще не наступило.
Шотландия прощается со своей королевой. В Эдинбурге прошло траурное шествие. Машину с гробом Елизаветы II сопровождали король Карл III и его супруга. По пути следования катафалка собрались толпы людей. В их руках были цветы и свечи. Чтобы простится с ее Величеством могли все желающие, гроб установили в тронном зале Холирудского дворца. 13 сентября тело Елизаветы II доставят на самолете на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона.
В британской столице в связи с траурными мероприятиями усилены меры безопасности. Городские власти прогнозируют небывалый наплыв туристов. Ожидается, что проводить в последний путь королеву, захотят около двух миллионов человек. Уже сейчас тысячи британцев со всей страны ежедневно прибывают в столицу. Они несут к Букингемскому дворцу цветы, воздушные шары и много мягких игрушек. Сотрудники резиденции предупреждают, что плюшевых Паддингтонов больше принимать не будут. Похороны королевы пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Этот день в стране объявлен выходным.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: