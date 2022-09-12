"Москва и мир": курсы для участников "Московского долголетия" и прощание с Елизаветой II

Столичные высшие учебные заведения вновь открыли обучающие курсы для участников "Московского долголетия". Партнерами проекта стали более 20 университетов. Они предлагают горожанам старшего поколения около 70 курсов по разным направлениям. Среди них – иностранные языки, литература, рисование, психология, финансовая грамотность и другие. Например, в политехническом университете можно освоить компьютерные программы и приложения для смартфонов. А в Высшей школе экономики подтянуть свои познания в экономике. Занятия проходят очно и онлайн.

Возможностью стать студентом уже воспользовались около 2,5 тысячи человек. Тех, кто хочет не только пройти обучение, но и получить новую специальность, ждут в "Серебряном университете". В этом году там можно записаться на программу профессиональной переподготовки и получить диплом экскурсовода. Все занятия бесплатные. Они проходят в каждом районе столицы

В Московской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первым делом подключают школы, детские сады и больницы. Узнать, когда батареи заработают в конкретном жилом доме, можно онлайн с помощью карты коммунальных услуг. Полностью отопление в Подмосковье запустят к 25 сентября.

В Москве тепло получают более 200 социальных объектов, но пока только по заявкам о досрочном подключении. Обычно повсеместно сезон начинается после того, как температура несколько дней подряд не превышает восемь градусов тепла. Процедура включения отопления занимает пять суток. В столице в ближайшие дни воздух прогреется до 15 градусов, а к концу рабочей недели столбики термометров покажут 20 градусов. При этом будет облачно, ветрено и дождливо. Ночью температура не поднимется выше 10 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что бабье лето в Москве еще не наступило.

Шотландия прощается со своей королевой. В Эдинбурге прошло траурное шествие. Машину с гробом Елизаветы II сопровождали король Карл III и его супруга. По пути следования катафалка собрались толпы людей. В их руках были цветы и свечи. Чтобы простится с ее Величеством могли все желающие, гроб установили в тронном зале Холирудского дворца. 13 сентября тело Елизаветы II доставят на самолете на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона.

В британской столице в связи с траурными мероприятиями усилены меры безопасности. Городские власти прогнозируют небывалый наплыв туристов. Ожидается, что проводить в последний путь королеву, захотят около двух миллионов человек. Уже сейчас тысячи британцев со всей страны ежедневно прибывают в столицу. Они несут к Букингемскому дворцу цветы, воздушные шары и много мягких игрушек. Сотрудники резиденции предупреждают, что плюшевых Паддингтонов больше принимать не будут. Похороны королевы пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Этот день в стране объявлен выходным.

