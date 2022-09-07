Эксперты рассказали, почему новые русские любили малиновые пиджаки и золотые цепи

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Любовь к громоздким золотым цепям, малиновым пиджакам и "шестисотым" Mercedes – это яркие атрибуты новых русских, стремившихся в свое время к власти и богатству. Об этом рассказали историк моды Мэган Виртанен, автоэксперт Денис Орлов и политолог Евгений Бовт.
"Считается, что эти пиджаки вошли в моду благодаря дизайнеру Джанни Версаче, а, вернее, своего рода культу бренда "Версаче" и некоторых других итальянских дизайнеров, который захлестнул страну в 1990-е", – отметила Виртанен в беседе с "Лентой.ру".
Она добавила, что пурпурный и малиновый цвета у новых русских напрямую ассоциировались с воплощением идеи власти. В те времена они воспринимали это бессознательно, считает Виртанен.
По словам Бовта, новые русские в свое время устали от советской моды и решили отойти от ее устоев. Но, как считает политолог, созданный образ превратился в карикатурный благодаря зависти и неприязни к представителям бизнеса.
"Это стало карикатурным из-за того, что советское общество не перестроилось и правящая элита не была этим никак озабочена. Это было глубоко патерналистское общество, взращенное коммунистической идеологией, которое считало, что если капитализм наступит, всем сразу станет хорошо", – рассказал Бовт.
Орлов утверждает, что "шестисотый" Mercedes стал главным символом новых русских благодаря своей стоимости. В 1990-е он был самым дорогим из автомобилей марки. Эксперт отметил, что в те годы на подобной машине ездили и представители власти.
"Такой транспорт был у Ельцина (Борис Ельцин, первый президент РФ. – Прим. ред.), Березовского (Борис Березовский, предприниматель, политик. – Прим. ред.), у патриарха Алексия II. Новые русские равнялись на власть, тем более машина эта очень дорогая", – сообщил Орлов.
Автоэксперт считает, что на тот момент большой вес имели и номерные знаки. По ним люди узнавали статус человека, его принадлежность к той или иной касте, отметил Орлов.
Ранее москвичей пригласили посетить fashion-маркет, который проведут с 9 по 11 сентября. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "День города" на Тверском бульваре. На территории выступят 90 российских дизайнеров.
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