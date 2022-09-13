Облачная погода и до 18 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник

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Во вторник, 13 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 13–18 градусов тепла. Ветер будет восточного направления с порывами до 11 метров в секунду.

Также отмечается, что в Московской области местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

13 сентября, станет самым теплым днем в столице на текущей неделе, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Уже в среду, 14 сентября, отметил метеоролог, москвичей ожидают дожди с температурой 14–16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с 15 сентября в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода. По словам синоптика, причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

