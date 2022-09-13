Синоптик спрогнозировал потепление на курортах России во второй половине недели

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В южные регионы России в четверг придет потепление до 25–30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что температура воды также будет комфортной.

"Море по-прежнему очень теплое: в Феодосии, Алуште, Ялте, Геленджике – 24 градуса, в Сочи и Туапсе – 25 градусов. Температура воздуха примерно такая же, настоящий бархатный сезон. Во второй половине недели она повысится", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Ялте в первой половине недели ожидается 22–25 градусов тепла, во второй половине – 25–28 градусов, продолжил Вильфанд. В Сочи в начале недели сохранится температура 23–25 градусов, а с четверга повысится до 25–27 градусов. В Краснодаре в среду будет похолодание, однако уже на следующий день температура повысится до 27–30 градусов, указал синоптик.

При этом отдых могут омрачать дожди, предупредил Вильфанд. По данным Гидрометцентра, 13 и 14 сентября в Краснодарском крае ожидается ливневый дождь, гроза и град. С 15 сентября на Черноморском побережье прогнозируется ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Ранее Вильфанд назвал российские регионы, где началось бабье лето. По его словам, сейчас оно распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. И на юг Сибири, потому что задевает юг Красноярского края и Хакасии, а также Тывы.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября. При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

