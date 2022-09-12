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Синоптик назвал самый "сухой" день на неделе в Москве

Передышка от дождей: москвичам рассказали про самый "сухой" день на неделе
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что вторник, 13 сентября, станет самым сухим на этой неделе.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил о надвигающемся на столичный регион циклоне, который принесет дожди. По его словам, эта неделя в Москве окажется гораздо более пасмурной по сравнению с прошедшими выходными.

По прогнозам Старкова, осадки в столице будут идти практически каждый день.

На этой неделе будет преимущественно облачно, пройдут небольшие и умеренные дожди. Самым сухим днем будет вторник.
Леонид Старков
ведущий метеоролог "Гисметео"

Вместе с тем приходящие с юго-запада воздушные массы принесут в Москву потепление, отметил синоптик.

"Днем на этой неделе можно в среднем рассчитывать примерно на 15…18 градусов. Ночная температура повысится до 5…8 градусов. Самым холодным днем недели станет среда, 14 сентября, в дневные часы прогнозируем в районе 12...14 градусов. Самыми теплыми могут стать вторник, пятница и выходные, ждем до 16...18 градусов", – сказал Старков, добавив, что бабьим летом такую погоду назвать нельзя.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе может начаться основной листопад. По данным Мосприроды, ожидать этого стоит в конце сентября – начале октября. Окончательное опадание листвы с деревьев произойдет уже после первых морозов, отметили в ведомстве.

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