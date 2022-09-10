В Мосприроды рассказали, когда в столичных лесопарках начнется листопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Основной листопад в Москве может начаться в конце сентября – начале октября, а закончиться в конце первой декады октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроды.

В ведомстве пояснили, что деревья и кустарники начали сбрасывать листву еще в августе. Тогда они защищались от засухи.

"Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад", – пояснили в Мосприроды.

В ведомстве добавили, что окончательно листва опадет после первых морозов. Сильная минусовая температура может привести к тому, что часть листвы облетит уже на следующий день, а оставшиеся листья деревья потеряют в течение 5–7 дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пришедшее в Москву тепло продлится все выходные, но такую погоду нельзя назвать бабьим летом, поскольку температурный фон остается ниже нормы. Он рассказал, что с 9 по 11 сентября будет много солнца, температура повысится. В то же время в ночные часы температурный фон будет низкий, по области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

