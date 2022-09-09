Кардиолог рассказал, чем опасна смена погода для людей с болезнями сердца

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У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями сезонная смена погоды может сопровождаться тахикардией, аритмией и другими недугами. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал врач-кардиолог Рустем Османов.
"В холодную погоду у пациентов с ишемической болезнью сердца могут возникать приступы ангинозных болей в области сердца и за грудиной. Приступ стенокардии характеризуется длительностью и значительной выраженностью ангинозных болей, появлением одышки, затруднением дыхания", – сказал специалист.
Для гипертоников между тем при похолодании, продолжил Османов, характерны скачки давления. Если оно понижено, то определить его можно по наличию слабости, головокружения, тошноты или рвоты, а также по смене частоты пульса. Если человек страдает от низкого давления, то решить проблему помогут поливитамины, гипотензивные препараты и богатый железом, кальцием и другими микроэлементами рацион.
В целом, отмечает врач, снизить зависимость от погодных условий можно, регулярно занимаясь спортом или дыхательной гимнастикой, сбалансированно питаясь. Не лишними будут приемы контрастного душа, способствующего укреплению сосудов.
Ранее американский кардиолог Кулдип Сингх перечислил неочевидные признаки нарушенного кровообращения. По его словам, насторожить должны отеки ноги и боли при ходьбе.
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