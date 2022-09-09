Кардиолог рассказал, чем опасна смена погода для людей с болезнями сердца

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У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями сезонная смена погоды может сопровождаться тахикардией, аритмией и другими недугами. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал врач-кардиолог Рустем Османов.

"В холодную погоду у пациентов с ишемической болезнью сердца могут возникать приступы ангинозных болей в области сердца и за грудиной. Приступ стенокардии характеризуется длительностью и значительной выраженностью ангинозных болей, появлением одышки, затруднением дыхания", – сказал специалист.

Для гипертоников между тем при похолодании, продолжил Османов, характерны скачки давления. Если оно понижено, то определить его можно по наличию слабости, головокружения, тошноты или рвоты, а также по смене частоты пульса. Если человек страдает от низкого давления, то решить проблему помогут поливитамины, гипотензивные препараты и богатый железом, кальцием и другими микроэлементами рацион.

В целом, отмечает врач, снизить зависимость от погодных условий можно, регулярно занимаясь спортом или дыхательной гимнастикой, сбалансированно питаясь. Не лишними будут приемы контрастного душа, способствующего укреплению сосудов.

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