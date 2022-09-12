Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Подмосковье до 14 сентября

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В Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 15:00 14 сентября. Местами – чрезвычайная пожароопасность пятого класса", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в 12–16 градусов тепла ожидает москвичей с понедельника по среду, с четверга потеплеет до 15–20 градусов.

