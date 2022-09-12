Москвичам пообещали потепление до 20 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура 12–16 градусов тепла ожидает москвичей с понедельника по среду, с четверга потеплеет до 15–20 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В то же время всю рабочую неделю прогнозируются облачность и небольшие дожди, добавил синоптик.

В частности, по словам Вильфанда, в понедельник и вторник в столице прогнозируется 15–16 градусов тепла, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду температурный фон днем будет 12–14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября.

При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

