В "Яндексе" назвали самые популярные запросы пользователей, связанные с красотой

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9 сентября отмечается Международный день красоты. По этому случаю компания "Яндекс" решила выяснить, с какими запросами об одежде, макияже и салонах красоты пользователи чаще всего обращаются к поисковику.
Популярность каждого запроса оценивалась в 100 баллов. Первое, что проверил IT-гигант, – какими фразами о красоте чаще всего интересуются россияне. Так, наивысший балл получила фраза "Красота спасет мир", за ней идет выражение "Красота в глазах смотрящего" (82 балла). А интерес к высказыванию "Красота требует жертв" оценили всего в 8 баллов.
Также "Яндекс" проверил запросы со словами "макияж", исключив при этом из выборки запросы про перманентный макияж, поскольку они по частоте в разы опережали другие. В итоге самым популярным оказался вопрос о том, как наносить косметику, затем шел вопрос о необходимом для макияжа наборе средств и инструментов (90 баллов), о предназначении кистей (29 баллов), наилучшей основе для макияжа (26 баллов).
Что касается запросов о салонах красоты, тут чаще всего россияне интересовались, как открыть свое дело и какое ему дать название. Вопросы о правильном выборе салона красоты оказались лишь на третьем месте, набрав 14 баллов.
Изучили в компании и запросы относительно одежды. Оказалось, что в одежде россиян больше всего интересует стиль бохо (100 баллов), затем эстетика 90-х (36 балов), гранж (32 балла) и кэжуал (28 баллов). Ретро между тем набрал только 14 баллов, а спорт-шик и преппи – по 10 баллов. В запросах со словами "с чем носить..." чаще всего встречались такие предметы гардероба, как широкие джинсы (100 баллов), плиссированная и кожаная юбки (по 76 баллов), лоферы и кожаные брюки (по 70 баллов). Джинсы клеш, велосипедки и атласная юбка набрали 36–37 баллов.
Ранее журнал The Symbol назвал осенние тренды в одежде, которые останутся актуальными надолго. Так, в этом сезоне девушкам предлагают обратить внимание на оверсайз-жакеты, так называемые майки-алкоголички, ботфорты и кожаные плащи, а также сумки-хобо.
Ugly fashion или "уродливый стиль" начал терять актуальность
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