Названы долгоиграющие тренды в одежде этой осенью

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Модный женский журнал The Symbol назвал тренды в одежде этой осенью, которые останутся актуальными надолго.
Так, девушкам предлагают обратить внимание на оверсайз-жакеты. Как отмечает издание, они уже стали вечной классикой. Носить такие жакеты предлагается с объемными джинсами или брюками, а также платьями-макси. Другой тренд – так называемые майки-алкоголички. Их можно сочетать как с классически скроенными джинсами, так и яркими юбками в пол.
Кроме того, в этом сезоне модными будут ботфорты и кожаные плащи. В последнем случае можно выбирать смелые цвета, если черные уже надоели. Также следует обратить внимание на сумки-хобо. Они не выходят из моды уже почти 50 лет.
Ранее эксперт Lamoda Полина Федотова рассказала, что самым модным женским головным убором в нынешнем осеннем сезоне станут панамы из ткани и искусственного меха. При этом расцветка может быть любой – опираться следует на общий стиль одежды.
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