Эксперт рассказала про трендовые головные уборы на осень

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Самым модным женским головным убором в нынешнем осеннем сезоне станут панамы из ткани и искусственного меха, заявила модный эксперт Lamoda Полина Федотова.

"Актуальны как варианты из ткани, так и версии из искусственного меха. Расцветки могут быть самыми разными – берите в спокойных оттенках, чтобы миксовать с классическими образами (например, с жакетами, брюками, пальто и тренчами) или яркие и с принтами, чтобы встраивать в модные стритстайл-наряды", – сообщила она "Газете.ру".

Поздней осенью актуальными будут капоры и балаклавы крупной вязки и яркого цвета. При этом Федотова рекомендовала носить их небрежно, "выпустив несколько прядей из балаклавы у лица".

Кроме того, актуальным будет и образ с яркой шапкой крупной вязки без помпонов и лишнего декора. По словам эксперта, модными станут также бейсболки и широкополые шляпы приглушенных оттенков.

Ранее стилист бренда Emka Владимир Казарян назвал тренч самой модной вещью осеннего сезона 2022 года. Присмотреться можно к плащам в бежевом цвете, а также в хаки, кэмел. Идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами, заявил эксперт.

Что касается трендов области мужской моды, то в предстоящем сезоне ими станут нейлоновые бомберы в милитари-стиле. Об этом заявил модный эксперт Lamoda Илья Вахошкин. По его словам, мужчины также могут обратить внимание и на спортивные модели с нашивками и надписями.