Россиянам назвали осеннюю одежду, которая портит фигуру

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Модные в этом сезоне вельветовые и бархатные брюки могут испортить фигуру, визуально прибавив формам лишний объем. Об этом сообщает издание Marie Claire.
По словам стилистов, при выборе таких брюк лучше всего отдавать предпочтение моделям клеш или более свободных фасонов. Также достойной заменой этому предмету осеннего гардероба могут стать брюки из экокожи.
Кроме того, эксперты советуют отказаться от покупки жакетов с накладными карманами в пользу пиджаков фасона оверсайз, а также рекомендуют заменить свитера с открытыми плечами на джемперы свободного кроя.
Одним из антитрендов 2022 года, по словам журналистов, является платье-свитер, которое лучше всего заменяют трикотажные платья минималистичного дизайна. Штанам-бананам и брюкам-галифе также лучше всего предпочесть штаны прямого кроя.
Ранее стилист бренда Emka Владимир Казарян назвал тренч самой модной вещью осеннего сезона 2022 года. Присмотреться можно к плащам в бежевом цвете, а также в хаки, кэмел. Идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами, заявил эксперт.
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