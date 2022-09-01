Перечислены самые модные стрижки на осень 2022 года

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Одними из самых модных стрижек этой осенью станут прически, которые пользовались популярностью в 1970 годах. Среди них – "новая Рэйчел", которая была у Рэйчел Грин из сериала "Друзья", сообщает издание Glamour.

Также в этом осеннем сезоне будут актуальными многослойная каскадная стрижка "бабочка" и "сэйчел".

Помимо этого, отмечают эксперты, опять станут популярными стрижка "занавес" с пробором посередине и прически, обрамляющие лицо. Будут в тренде и челки.

Ранее британский парикмахер-стилист Ли Стаффорд назвал лучшую омолаживающую стрижку. Так, по его словам, женщинам стоит присмотреться к боб-каре.

Эксперт отмечал, что кардинальная смена имиджа помогает женщинам повысить уверенность в себе и способствует преображению. А прическа боб-каре имеет и омолаживающий эффект, действуя не хуже ботокса.

