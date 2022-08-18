Около 58% россиян покупают одежду с рук – исследование

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Около 58% россиян приобретают бывшую в употреблении одежду. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные медиахолдинга Rambler&Co.

Данные были получены на основе исследования, участие в котором приняли 350 тысяч пользователей Сети.

Так, 48% респондентов покупают б/у одежду с целью сэкономить, 27% предпочитают винтажные вещи и еще 25% обеспокоены осознанным потреблением.

Старость одежды для 66% опрошенных проявляется в мелких дефектах. Около 24% респондентов отказываются от вещей, если они им перестали нравиться. Если одежда вышла из моды, ее готовы выбросить 6% человек. Также 4% респондентов не носят одежду больше одного сезона.

Кроме того, 55% опрошенных передают вещи на вторичное использование: 28% из них – знакомым, 15% – в благотворительные организации, 7% – продают в Сети, 4% – сдают на переработку, 1% – отправляет в секонд-хенды.

Ранее сообщалось, что покупая принадлежности для первоклассников с рук, можно сэкономить до 72% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. Эксперты отметили, что покупая вещи для мальчика с сайтов объявлений, можно сэкономить до 63% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. Родители девочки могут потратить на 72% меньше при покупке подержанных товаров.