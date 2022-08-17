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Москва 24

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Общество

08:37

Врач рассказала, опасна ли одежда из секонд-хенда

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/OlafSpeier

Риск подхватить какие-либо заболевания после примерки в секонд-хенде невысок, так как вся одежда перед продажей проходит необходимую обработку. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Во всем мире 17 августа отмечают День секонд-хенда. В большинстве случаев комиссионные магазины торгуют одеждой и обувью, которые когда-то уже были в употреблении. В то же время там могут выставляться, к примеру, бытовая техника, книги и мебель.

По словам врача, заразиться в таких магазинах, например чесоткой, теоретически возможно. Но подобный риск возникает только при определенных условиях.

Это возможно, если одежда не обработана. Или если до человека ее кто-то мерил и он сразу же примеряет вещь после зараженного.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, доктор медицинских наук

Намного реже по тем же причинам в секонд-хенде можно заразиться педикулезом, продолжает дерматолог. "В третью очередь это различные гнойничковые заболевания. Вероятность этого невелика, но она есть", – уверена специалист.

Галлямова подчеркнула, что на практике подобных случаев единицы, во-первых, из-за обязательной предпродажной обработки в химчистке, а во-вторых, из-за иммунитета. "У нас кожа имеет достаточно сильный иммунитет. И думаю, люди с чесоткой не ходят по магазинам. Но в группе риска по заражению могут быть те, у кого снижен иммунитет", – обратила внимание она.

Врач подчеркнула, что, даже если человек заразился одним из этих заболеваний после примерки, все они довольно легко поддаются лечению.

Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила о смертельной опасности поцелуев. По ее словам, это несет риск заражения такими заболеваниями, как ВИЧ и хеликобактериоз, который впоследствии может перерасти в онкологию. Кроме того, через поцелуй передается и кариозное воспаление зубов.

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Камзин Никита

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