Врач рассказала, опасна ли одежда из секонд-хенда

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Риск подхватить какие-либо заболевания после примерки в секонд-хенде невысок, так как вся одежда перед продажей проходит необходимую обработку. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Во всем мире 17 августа отмечают День секонд-хенда. В большинстве случаев комиссионные магазины торгуют одеждой и обувью, которые когда-то уже были в употреблении. В то же время там могут выставляться, к примеру, бытовая техника, книги и мебель.
По словам врача, заразиться в таких магазинах, например чесоткой, теоретически возможно. Но подобный риск возникает только при определенных условиях.
Намного реже по тем же причинам в секонд-хенде можно заразиться педикулезом, продолжает дерматолог. "В третью очередь это различные гнойничковые заболевания. Вероятность этого невелика, но она есть", – уверена специалист.
Галлямова подчеркнула, что на практике подобных случаев единицы, во-первых, из-за обязательной предпродажной обработки в химчистке, а во-вторых, из-за иммунитета. "У нас кожа имеет достаточно сильный иммунитет. И думаю, люди с чесоткой не ходят по магазинам. Но в группе риска по заражению могут быть те, у кого снижен иммунитет", – обратила внимание она.
Врач подчеркнула, что, даже если человек заразился одним из этих заболеваний после примерки, все они довольно легко поддаются лечению.
Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила о смертельной опасности поцелуев. По ее словам, это несет риск заражения такими заболеваниями, как ВИЧ и хеликобактериоз, который впоследствии может перерасти в онкологию. Кроме того, через поцелуй передается и кариозное воспаление зубов.
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