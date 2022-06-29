Назван лучший способ сортировки одежды при стирке

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Блогерша Рене из США рассказала, что при стирке не всегда нужно разделять вещи по цвету. Для продления службы стиральной машины она посоветовала учитывать их вес.

"Намокшие джинсы и футболки обладают разной массой. По этой причине, если вы положите их вместе, во время отжима устройство будет трястись намного сильнее, что может привести к преждевременному износу амортизаторов", – рассказала Рене в своем TikTok-аккаунте.

Это относится и к процессу сушки, поскольку испарение влаги зависит от типа и веса ткани.

Ранее врач-дерматолог Фахин Латиф рассказал, что только что купленную в магазине одежду не следует надевать сразу, поскольку на ней могут быть различные патогенные микроорганизмы. Перед первой ноской он рекомендовал стирать одежду, поскольку до покупки ее могли мерить другие люди.

