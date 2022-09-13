Туроператоры заявили о росте спроса на поездки по РФ с кешбэком в 4 раза

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В России зафиксировали рост спроса на внутренние туры с кешбэком на осень и начало зимы. Показатель вырос в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туроператоров.
"Отмечаем увеличение в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж туров с кешбэком в структуре туров по России – 80%", – сообщили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.
В компании уточнили, что высоким спросом в ходе осеннего этапа продаж пользовались путевки в Шерегеш.
Среди клиентов "Интуриста" и "Дельфина" также зафиксировали повышенный спрос на туры. Там показатели выросли в 2,5 и 2 раза соответственно, уточнили в компаниях.
Одним из популярных направлений стал Краснодарский край. Также россияне проявили повышенный интерес к поездкам в Кавказские Минеральные Воды, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье и Дагестан.
"Экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву традиционно пользуются высоким спросом в осенний период. Обе столицы имеют прекрасную транспортную доступность", – сообщили в пресс-службе "Интуриста".
В компании добавили, что на осень туристы чаще всего бронируют экскурсионные туры и санаторно-курортное лечение.
В "Интуристе" уточнили, что средняя стоимость туров на осень с кешбэком увеличилась за год на 16% – до 48,3 тысячи рублей на человека.
"Средняя стоимость тура с кешбэком в Краснодарский край составила 54 тысячи рублей на двоих без перелета, в Кавминводы – 89,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербург – 35 тысячи рублей, в Подмосковье – 51,6 тысячи рублей, в Крым – 49 тысячи рублей", – сообщил генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что россияне в рамках осеннего этапа акции с кешбэком – в период с 25 августа по 5 сентября – приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей. Она добавила, что 200 тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Кешбэк составил более 1 миллиарда рублей.
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