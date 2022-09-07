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Туризм

14:24

Около 350 тыс человек воспользовались туристическим кешбэком с 25 августа – Ростуризм

туризм

Фото: depositphotos/eb-37

Путевки по России в рамках программы туристического кешбэка с 25 августа приобрели 350 тысяч человек, общая сумма возврата уплаченных средств составила 1,7 миллиарда рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.

"Путевок продано больше, чем на 8 миллиардов рублей, это туры и проживание. Кешбэк составил 1,7 миллиарда рублей", – сказала она.

Догузова пояснила, что это именно те деньги, которые вернулись на банковские карты граждан.

"Кешбэком уже воспользовались порядка 350 тысяч туристов – меньше чем за две недели", – заключила глава Ростуризма.

Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений Анапа, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.

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