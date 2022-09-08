В РФ зафиксирован высокий спрос на зимний горнолыжный отдых

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Российские туроператоры отметили активное бронирование жителями РФ зимнего отдыха на отечественных горнолыжных курортах, сообщает Агентство "Москва".

"Ввиду небольшого количества вариантов направлений горнолыжного отдыха продажи уже активны, уже вторую зиму наблюдается повышенный спрос и раннее проставление стопов продаж (то есть номера уже проданы) до начала сезона. Наибольшие трудности можно отметить на наиболее популярном и дорогом горнолыжном курорте Красная Поляна, далее идет Шерегеш, затем Домбай, Архыз, Приэльбрусье", – отметили в Anex Tour.

В турфирме Fun&Sun также сообщили о большом количестве продаж туров на зимние горнолыжные курорты в РФ. Как отметили в компании, самым популярным направлением у клиентов стал Шерегеш, куда зимой будет запущена чартерная программа.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что основным конкурентом "Красной Поляны" в предстоящем зимнем туристическом сезоне может стать горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкессии.

Он отметил, что зарубежные зимние курорты вряд ли смогут составить конкуренцию "Красной Поляне", поскольку в настоящее время российских туристов привлекает лишь Турция. По мнению Мкртчяна, зимой ей отдадут предпочтение не более 5% отдыхающих.

