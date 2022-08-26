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Туризм

10:46

Продажи туров по России выросли вдвое с момента старта акции с кешбэком

туризм

Фото: depositphotos/VladislavBelchenko

Продажи туров по России выросли в два раза с момента открытия программы с кешбэком 25 августа. Об этом сообщает АТОР.

"Туроператоры сообщают об активном старте продаж туров по России по акции туристического кешбэка. Уже в первый день акции продажи туров по России выросли вдвое", – отметили в Ассоциации.

По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, уже к 16:00 первого дня открытия программы был зафиксирован двойной прирост темпов продаж по сравнению с таким же периодом предыдущего дня.

В АТОР уточнили, что в основном волна продаж в первый день приходится на начало октября. Во втором месяце осени, как предположили в Ассоциации, россияне хотят попасть на пляжи, кроме того, в октябре наблюдается комфортная погода и для экскурсионных туров.

Среди наиболее востребованных у российских туристов направлений по итогам первого дня продаж – Краснодарский край. Путешественники также выбирают Казань, Московскую область, Калининград, Петербург и Алтай.

Эксперты туротрасли выразили мнение, что в ближайшее время темпы продаж упадут и будут превышать на 25–30% показатели вне программы. При этом из-за высокого спроса программа, вероятно, закроется раньше времени.

25 августа в России стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму. Они продлятся до 10 сентября. Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

Обратно можно получить 20%, но максимум – 20 000 рублей. Оплатить тур необходимо картой "Мир". Длительность поездки должна составлять не менее трех ночей.

В РФ стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму

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