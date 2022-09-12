Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с днем рождения. Ей исполнилось 89 лет.

"Несравненная актриса и блистательный режиссер, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства и приумножение славных мхатовских традиций. Созданные вами женские образы любимы миллионами зрителей за искренность, сердечность и душевную красоту. Пусть ваши творческие замыслы и впредь находят яркое воплощение, украшая культурное пространство Москвы и России", – отметил мэр столицы.

Доронина родилась в Ленинграде в 1933 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 1956 году. Выступала в труппе Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола.

Звание народной артистки СССР Доронина получила в 1981 году, сообщает mos.ru. Актриса была отмечена множеством наград, например орденами "За заслуги перед отечеством" IV, III, II и I степеней. Также Доронина получила знак от Минкульта РФ "За вклад в российскую культуру".

Кроме того, артистка является постановщиком таких спектаклей, как "На дне", "Три сестры", "Униженные и оскорбленные", "Женитьба Белугина" и многих других. На данный момент Доронина выступает в роли президента МХАТа имени Максима Горького.

Ранее Владимир Путин распорядился отпраздновать юбилей МХАТа, которому в 2023 году исполняется 125 лет. Президент поручил в течение трех месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий.